Borç aldığı döviz bürosunu soymaya kalkan şahıs faka bastı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 10.40 sıralarında Güngören Merter Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde faaliyet gösteren döviz bürosuna gelen bir şahıs, önceden tanıdığı iş yeri sahibinden bir süre önce 2 bin 250 lira borç aldı. Şahıs, borcu aldıktan günler sonra yüzüne maske takarak elinde silahla döviz bürosuna geldi. Bürodaki çalışana silah doğrultan şahıs, elindeki poşeti uzatarak paraları doldurmasını istedi. Paralar poşete doldurulduğu esnada çalışanına silah doğrultulduğunu gören iş yeri sahibi, belindeki silahı şahsa doğrulttu. Neye uğradığını şaşıran şahıs, içi para dolu poşeti bırakarak kaçtı. İş yeri sahibi şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı.

KAMERA KAYITLARI VE PARMAK İZİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Döviz bürosundaki soygun girişimi anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bürodaki çalışanların ifadelerini alarak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Şahsın kaçarken büroda bıraktığı poşette de parmak izi incelemesi yapıldı. Polis ekipleri poşetteki parmak izlerinden şahsın kimliğini tespit etti. Kameralardan kaçış yönü tespit edilen şahıs, Sarıyer'de ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.