Doğu Anadolu'da sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji
12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı bölge genelinde akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan hafif ve yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
Son 24 saatte metrekareye Erzurum'da 12,3, Ağrı'da 9,1, Erzincan'da 7, Kars'ta 6,4, Ardahan'da 4,5 ve Iğdır'da 1,7 kilogram yağış düştü.