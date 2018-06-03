Karısı aranıyor, âşığı tutuklandı

İstabul Beykoz'da uçurumdaki aracında cansız bedeni bulunan bankacı Salih Şahin'le (41) ilgili soruşturma sürüyor. Bankacının gözaltına alınıp serbest bırakılan eşi Aslı Şahin aranıyor. Aslı Şahin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Murat A. ise tutuklandı. Geçen yıl 11 Aralık'ta Beykoz Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Prof. Aziz Sancar Caddesi'nde uçurumdaki araç yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilmişti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bankacı Salih Şahin'in cansız bedenini bulmuştu. Şahin'in kaza sonucu öldüğü düşünülürken polis araştırmasını sürdürdü. Cinayet masası dedektiflerinin dikkatini araçta fazla hasar olmaması çekti. Araç kısa süre içinde de Şahin'in eşi Aslı Şahin tarafından satıldı.
SERBEST BIRAKILMIŞLARDI
Adli Tıp
'tan çıkan raporda da Salih Şahin'in boğularak öldürüldüğü belirtilince polis geçen hafta harekete geçti. Cinayet masası dedektifleri, İzmir'e taşınan Aslı Şahin ve sevgilisi olduğu belirtilen Murat A.'yı gözaltına aldı. Aslı Şahin ve Murat A., İstanbul
'a getirildi. Sorgulanan iki şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Aslı Şahin ve Murat A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ardından da savcı tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi. Ancak iki şüpheli mahkemece serbest bırakıldı. Mahkemenin kararına savcı itiraz etti. Savcının itirazı üzerine üst mahkemece iki şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Şüpheli Murat A., İzmir'de tekrar gözaltına alındı ve bu kez tutuklandı. Aslı Şahin ise aranıyor.