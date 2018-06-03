Haberler Yaşam Haberleri Öleceğini öğrendi... Her şeyini satıp fakirlere verdi

Öleceğini öğrendi... Her şeyini satıp fakirlere verdi ‘Müslüman milyarder’ olarak tanınan, Avustralya'nın en zengin isimlerinden birisi olan Ali Banat, 2015’te kansere yakalandı. Yedi ay ömrü kaldığını öğrendi ama 2 yıl direndi... Bu süreçte tüm servetini satarak hayır işlerine harcadı. Ali Banat, üç gün önce de hayata gözlerini kapadı.

Giriş Tarihi: 3.6.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 09:50