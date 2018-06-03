Öleceğini öğrendi... Her şeyini satıp fakirlere verdi
‘Müslüman milyarder’ olarak tanınan, Avustralya'nın en zengin isimlerinden birisi olan Ali Banat, 2015’te kansere yakalandı. Yedi ay ömrü kaldığını öğrendi ama 2 yıl direndi... Bu süreçte tüm servetini satarak hayır işlerine harcadı. Ali Banat, üç gün önce de hayata gözlerini kapadı.
Giriş Tarihi: 3.6.2018 09:23Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 09:50
Ali Banat Avustralya'nın Sidney şehrinde doğdu ve Ferrarileri, ultra lüks evleri, yatları ve mücevherleriyle 'Müslüman milyarder' olarak nam saldı.