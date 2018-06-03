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Otoparkta ölen kişinin son anları kamerada

'nın Karatay ilçesindeki açık otoparkta cesedi bulunan 'ün (63), geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Akgül'ün hayatını kaybetmeden hemen önce yolda yürümesi ve yere düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 12:13
Otoparkta ölen kişinin son anları kamerada

Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Terminal Sokak'ta meydana geldi. Açık otoparkta, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Akgül'ün cesedi, otopsi için Kurumu'na kaldırıldı. Akgül'ün yapılan otopsisinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON ANLARI KAMERA

Nuri Akgül'ün ölümünden hemen önce ve kalp krizi sonucu yere düşmesi güvenlik kameralarında kaydedildi. İlk görüntüde Akgül'ün kaldırımda koştuğu görülürken diğer görüntüde ise yürüdüğü sırada aniden yere düştüğü görülüyor.

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Otoparkta ölen kişinin son anları kamerada
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