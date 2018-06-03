Son dakika: Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Haziran ayına girmemizle yaz mevsimi günden güne etkisini göstermeye başlasa da hala bazı bölgelerimizde yağışlı serin havalar etkisini sürdürüyor. Yurt genelinde bugün ve önümüzdeki hafta boyunda hava durumu şu şekilde olacak.



İŞTE METEOROLOJİ VERİLERİNE GÖRE YURTTA HAVA DURUMU RAPORU :



BUGÜN:



Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri, Sivas'ın ve Van'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın doğusunun dağlık kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, ilk saatlerde Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 27

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 31

Antalya: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun dağlık kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 31

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK:



PAZARTESİ:



Meteoroloji hava durumu tahmin haritalarına göre Pazartesi Marmara'nın batısında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul bölgesinde hava kapalı olacak. Sıcaklık en yüksek 28 derece olarak ölçülecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege'nin iç bölgeleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gürü gürültülü yağış beklenirken Doğu Karadeniz Bölgesinde ise hava kapalı olacak.

SALI:

Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.



İstanbul'da gök gürültülü yağışla beraber hava sıcaklığında da 2 derecelik düşüş bekleniyor. gün içerisinde en yüksek sıcaklık 26 derece olacak.





Haftanın diğer günleri ise beklenen hava durumu şu şekilde olacak: