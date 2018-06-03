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Son Dakika: 'de tekne battı: 1 ölü 1 kayıp

Son dakika haberi... 'de içinde 5 kişinin olduğu tekne sabah saatlerinde denize açıldıktan sonra alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İçinde 5 kişinin olduğu teknedeki 3 kişi sağ olarak kurtarıldı, 1 kişi ise aranıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 14:38
Son Dakika: Şile'de tekne battı: 1 ölü 1 kayıp

'nin İmrenli koyu mevkiinde 5 arkadaş bir tekne ile sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar denize düşen Recep Gülyıldırım'ı(26) çıkardı. Ancak Gülyıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gülyıldırım'ın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Aynı teknede bulunan Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan'a (32) ulaşılamadı. Jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, , Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

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Son Dakika: Şile'de tekne battı: 1 ölü 1 kayıp
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