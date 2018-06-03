Tele-dolandırıcılara muhtar tokadı

İstanbul
Eyüp'te muhtarlık yapan Gürkan Yılmaz
'ın annesi Cevriye Yılmaz
, tele-dolandırıcılar tarafından dolandırılmaya çalışıldı. Durumu fark eden muhtar, filmlere konu olacak bir plan yaparak mahalle sakinlerini de yanına alıp dolandırıcıları suçüstü yakaladı. İki şüpheli hakkında dava açıldı.
127 BİN 500 LİRA POŞETTE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre ilginç olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz günlerde 60 yaşındaki Cevriye Yılmaz'ın ikametindeki ev telefonu çaldı. Arayan kişi kendisini komiser olarak tanıtarak nüfus cüzdanlarının suçta kullanıldığını, oğlunun da sorguya alındığını söyledi. Bu sırada bir başka kişi daha kendisini başkomiser olarak tanıtarak Cevriye Yılmaz'ı bankada bulunan parayı çekerek kendisine vermesi gerektiği konusunda ikna etti. Ardından Cevriye Yılmaz bankaya giderek 127 bin 500 lirasını çekti ve kendisi ile görüşen ve polis zannettiği kişilerin verdiği adrese yöneldi. Telefondaki kişiler para dolu poşeti, çöp konteynırının yanına bırakmasını istedi. Bu sırada yolda oğlunu gördü.
MÜTHİŞ PLAN DEVREDE
Annesinin telaşlı halini gören muhtar, dolandırıldığını anladı. Annesiyle birlikte paraları eve bırakıp başka bir poşet ile dolandırıcıların verdiği adrese gitti. Poşeti burada bulunan çöp konteynırının yanına bıraktı. Muhtar Gürkan Yılmaz, önceden haber verdiği mahalle sakinleriyle uzaktan söz konusu yeri izlemeye başladı. Olay yerine gelen şüpheliler Mehmet H. ve Yılmaz Ş., çöp konteynırının yanında parayı aradıkları sırada muhtar ve mahalle sakinleri tarafından yakalandı. İki şüpheli, güvenlik güçlerine teslim etti.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDILER
Şüpheliler Mehmet H. ve Yılmaz Ş., suçlamaları kabul etmedi. Hazırlanan İddianamede, "Şüphelilerin müştekinin bankadan para çekmesini sağlayacak şekilde Cevriye Yılmaz'ı ikna ettikleri, fakat oğlunun görmesi üzerine müştekinin dolandırıldığının anlaşıldığı, mahalledeki kişilerin de yardımıyla parayı almak için çöp konteynırının yanına gelen şüphelilerin yakalandıkları anlaşılmıştır" denildi. Şüpheliler hakkında "Kişinin kendisini polis olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık suçuna teşebbüs" suçu kapsamında ceza istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza
Mahkemesi'nde görülecek.