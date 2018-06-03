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Tosuncuğun eşi tahliye edildil!

soruşturması kapsamında 14 Mart’ta tutuklanan tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 3.6.2018 10:11 Güncelleme Tarihi: 3.6.2018 10:20
Tosuncuğun eşi Sıla Aydın tahliye edildil!

Soruşturmanın bir numaralı zanlısı 'ın eşi olan 3 aydır tutukluydu. Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü tahliye oldu.

PERŞEMBE GÜNÜ TAHLİYE EDİLDİ

Aydın Perşembe gece yarısı cezaevinden salıverildi. İfadesinde en son ocak ayında gördüğünü söyleyen Aydın, eşinin kurduğu organizasyonuyla ilgili detayları da anlatmıştı.

Sıla Aydın, 23 Mayıs'ta savcılığa ek ifade vermişti.

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Tosuncuğun eşi Sıla Aydın tahliye edildil!
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