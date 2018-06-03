Tosuncuğun eşi Sıla Aydın tahliye edildil!

Soruşturmanın bir numaralı zanlısı Mehmet Aydın'ın eşi olan Sıla Aydın 3 aydır tutukluydu. Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü tahliye oldu.

PERŞEMBE GÜNÜ TAHLİYE EDİLDİ

Aydın Perşembe gece yarısı cezaevinden salıverildi. İfadesinde en son ocak ayında gördüğünü söyleyen Aydın, eşinin kurduğu Çiftlik Bank organizasyonuyla ilgili detayları da anlatmıştı.

Sıla Aydın, 23 Mayıs'ta savcılığa ek ifade vermişti.