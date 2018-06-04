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'da korkunç olay! Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini...

'da, 2 çocuk annesi (28), kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışan, 3 yıldır birlikte yaşadığı 'ı (30) kalbinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Aydın, yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 11:31
Antalya'da korkunç olay! Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini...

Olay, saat 02.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak'ta numara 84'te meydana geldi. 3 yıldır birlikte yaşayan ile arasında, iddiaya göre, kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın ile Saraç'ın tartışması, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Aydın'ın saldırması üzerine eline bıçak alan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip, polisi aradı. Odanın kapısı kıran Aydın, içeri girip, Saraç'ı boğmaya çalıştı.

BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA KALBİNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada Aydın'ı kalbinden bıçaklayan Saraç, daha sonra sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastanekaldırılanlan Cengiz Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

''ARTIK CANIMA TAK ETTİ''

Nurcan Saraç, eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saraç'ın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Artık canıma tak etti" dediği öğrenildi.

Nurcan Saraç'ın, 1'i eski eşinden olmak üzere 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

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Antalya'da korkunç olay! Kendisini boğmaya çalışan sevgilisini...
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