Antalya’da tekne faciası: 9 kişi öldü

Antalya
'nın Demre ilçesi Kekova açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan sürat teknesinin önceki gece 02.30'da battğı ihbarı üzerine havadan bir uçak ile helikopter, denizden de 5 botla bölgede arama çalışması başlatıldı. Arama- kurtarma faaliyetleri sonucu Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit
(38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman
(33), Giyas Vahod (24) ve Mahmut Zeydan (40) kurtarılarak Demre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan arama çalışmalarında da Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) isimli ikizler, Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Bilal (35) ve Zehra Bilal'in (10) cansız bedenleri bulundu. Tekne faciasından kurtarılan Zeynep Osman ve İdris Raşit çifti, 5 çocuklarını birden kaybetmenin acısıyla yıkıldı. Suriyeli çift "Malımız da gitti, çocuklarımız da. Allah bize güç versin" diye gözyaşı döktü.