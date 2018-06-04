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Ayvalık'ta batan teknede kaybolan 2 kişiyi JAK timleri de arıyor

'in Ayvalık ilçesinde, 8 gün önce deniz patlıcanı toplamak için denize açılıp, fırtına nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 15:42
Ayvalık'ta batan teknede kaybolan 2 kişiyi JAK timleri de arıyor

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında, 27 Mayıs'ta fırtına nedeniyle 'Belinay' isimli tekne battı. Teknedeki 5 kişiden Mert Boysener sağ olarak kurtuldu. Boysener'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlatıldı. Bir gün sonra 'nın (27) 29 Mayıs'ta ise teknenin sahibi 'nın (28) cesetleri, 28 metre derinlikteki batığın yakınında bulundu. Kerem İncedayı ve Volkan Çanakçı'nın cesetleri toprağa verildi.
Kayıp Mustafa Fırat Göral ile Hayri Kar'ı arama çalışmalarına bugün 12 kişilik timle Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma (JAK) ekibi de katıldı.

Kar ve Göral için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 21 dalgıç görev alırken, 3 botu, su altını robot kameralarla tarayan cihazlar kulanılıyor. Ekiplere Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki deniz itfaiyecileri de destek veriyor. Göral ve Kar'ın yakınları kıyıda umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

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Ayvalık'ta batan teknede kaybolan 2 kişiyi JAK timleri de arıyor
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