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gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilen konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından "Bedelli askerlik gelecek mi çıkacak mı?" sorusu en çok yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Binali Yıldırım da keza yine bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 4.6.2018 09:22
Bedelli askerlik gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

23 Haziran seçimleri öncesinde siyasi gündem oldukça hareketli... çıkacak mı? Milyonlarca vatandaş ve yakınları büyük bir heyecanla bedelli askerlik konusundaki gelişmeleri takip ediyor. Gazete ve televizyon yöneticileriyle iftarda buluşan Başbakan bedelli askerlik konusunda olumlu sinyaller verdi yine Cumhurbaşkanı da bedelli askerlik çıkacak mı? sorusuna yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusunda "Seçim sonrası bunları Genelkurmay, Milli Savunma oturacağız, konuşacağız. Gerçekten 'böyle bir şeyin olması uygundur' diyorlarsa hiç bu noktada tereddüdümüz olmaz, önünü açarız" dedi.

Ben bazı bilgileri paylaşayım, ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim. Bakın, şu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585 bin 210. Yoklama kaçağı olanlar 570 bin 422 kişi.

56 bin 947 kişi bakaya. 5 bin 772 kişi firarda. Askerliğini çeşitli nedenlerle ertelemiş olanlar 2 milyon 930 bin 279 kişi. Bunlar arasında öğrencilik nedeniyle erteleyenler yok. Öğrencilik nedeniyle askerliğini erteleyenler de 1 milyon 885 bin 438 kişi.

Silah altında bulunan er sayısı ise 360 bin 869. Gelecek yıl, yani 2019'da silah altına alınması planlanan 345 bin 933 kişi. Yani, 5 milyon 448 bin 858 kişinin askerlikle ilişkisi devam ediyor. Bu rakamı, gelecek yıl askere alınacak kişi sayısı olan 345 bin 933'e bölünce 15.7 çıkıyor. Yaklaşık 16 yıl.
Bunların yaşını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek. Gerçek bu. Yıllık ihtiyaç belli, yuvarlak hesap 350 bin kişi. Ama birikmiş 5.5 milyon vatandaş var. Nasıl çözeceğiz?

RAKAMLAR ORTADA

Bu durumda bedelli askerlik gündeme gelir mi?

Öyle bir şey demiyorum. Bir şekilde çözülmesi lazım. Tabii esas olan savunma gücümüzde bir zaafiyet yaşanmaması. Eldeki rakamlar böyle bir zaafiyetin olmadığını gösteriyor. Bu insanlar ne yapacak? Hayatını, geleceğini planlayacak. O bakımdan bunun siyasi istismar edilecek bir yanı yok, rakamlar ortada. Yani bir yandan operasyonlar yaparken, bir yandan terörle mücadele yaparken, bir yandan da askere alınmayı bekleyen binlerce insan var. Türkiye'nin gerçekleri budur. 5.5 milyon insanın sorununun farkındayız. Tüm hassasiyetler göz önüne alınarak sorunu nasıl çözeriz ileride değerlendirilir. Ama bugünkü gündemimiz değil.

Ayrıca, özellikle 15 Temmuz'dan sonra Silahlı Kuvvetler'de silah altında vatani hizmet gören askerlerden ziyade profesyonelliğe geçtik. Ve aldığımız önemli bir karar daha var. Operasyonlara, ön plana asla silah altındaki er-erbaşları göndermiyoruz. Arka planda lojistik destek veriyor

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Bedelli askerlik gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması
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