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atlayan genci polis kurtardı

'de sevgilisiyle tartıştığı iddia edilen genç atladı. Genci deniz polisi kurtardı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 06:39 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 06:40
Denize atlayan genci polis kurtardı

İddiaya göre, 'de sevgilisiyle bir süre tartışan Y. Karaköy Motor İskelesi'nin yanından atladı. Saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, gencin denize atladığını gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ise durumu deniz polisine bildirdi. Bölgeye gelen deniz polisi Aykut Y.'yi motora aldı. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykut Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Aykut Y.'nin denize atladığını görenlerden Arif Kırcıoğlu yaşananları anlattı. Gencin sevgilisiyle konuştuğunu söyleyen Kırcıoğlu, "Arkadaşımla birlikte buraya doğru yürüyorduk. Bir kişinin denize atladığını gördük. Burada oturan başka bir çift daha vardı. Polise haber verdik. Denizden çıkarıldığında donmuş gibiydi. Ölmediğini öğrendik" dedi.

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Denize atlayan genci polis kurtardı
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