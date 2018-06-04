İstanbul'da 17 yaşında öldürülen Aleyna Can davasında flaş gelişme!

17 YAŞINDA ÖLDÜRÜLEN ALEYNA CAN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz sanık Ercan Ekici katıldı. Taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada, Aleyna Can'ın ailesi de hazır bulundu.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Bayram Ekici, Aleyna Can'ın kız arkadaşı olduğunu belirterek, "Olaydan 6 ay önce tanıştık. Birbirimizi seviyorduk. Evlenecektik normalde. Aleyna'nın ailesiyle sıkıntısı vardı. Evine gitmiyordu. Kız arkadaşlarının yanında kaldığını biliyorum. Benim de ailemle sıkıntılarım olmuştu. Ben de o yüzden olayın gerçekleştiği otelde oda kiralayarak yerleştim. Olay günü Aleyna beni aradı ve özlediğini söyleyerek yanıma geldi. Sanık Mesut Vural ile kardeşim Ercan Ekici de geldi." dedi.