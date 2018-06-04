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Kız arkadaşının annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı! "Bir şey yapmadım ki” dedi...

’de iddiaya göre tartıştığı kız arkadaşıyla barışmak için evlerine giden genç, talihsiz kızın annesini bıçaklayarak öldürürken, babasını da ağır yaraladı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye getirilen zanlı, basın mensuplarının “Pişman mısınız?” sorusuna “Bir şey yapmadım ki” diye yanıt verdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 14:47

'in Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün gece sasevk edilenaşanan olayda Yusufcan Ö. (19) uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı M.Y.'nin evine gitti. İddialara göre, kavgalı olduğu kız arkadaşından özür dilemeye giden genç ile M.Y.'nin ailesi arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan Yusufcan Ö., kız arkadaşının anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne Fadime Y. (52) göğsüne aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybederken, baba Fahri Y. (57) ise hastaneye kaldırıldı. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren babanın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan Yusufcan Ö., Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığına teslim oldu.

"BİR ŞEY YAPMADIM Kİ"

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Torbalı Adliyesine sevk edilen Yusufcan Ö., basın mensuplarının "Neden yaptın?", "Pişman mısın?" sorularına "Bir şey yapmadım ki" yanıtını verdi.

Zanlının annesi olduğu ifade edilen şahıs ise bu sırada görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensubunun görüntü aldığı cep telefonuna vurarak düşüren kadın, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi adliye önünde beklemeye devam etti.

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Kız arkadaşının annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı! "Bir şey yapmadım ki” dedi...
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