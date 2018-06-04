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'nde iğrenç olay! Engelli a da bulunurken...

'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın bodrum katında 17 yaşındaki kıza da bulunan 2 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 16:25
Kocaeli'nde iğrenç olay! Engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken...

Çayırova'da dün, binanın kömürlük olarak kullanılan bodrum katına bir ile birlikte giren kişileri gören bina sakinleri, şüphelenerek polise haber verdi. Binaya gelen polis, kıza da bulunan E.K. ve M.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. E.K. suçunu itiraf ederken, engelli kızın isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

E.K. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli'nde iğrenç olay! Engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken...
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