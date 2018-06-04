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'den son dakika nu açıklaması! O güne dikkat...

son dakiika olaraj nu duyurdu. Tam kışlıkları, şemsiyeleri kaldırmışken Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Haziran ayı ile birlikte gelen sıcak hava yerini a bırakacak. Salı günü ise yurdun büyük bir kızmında sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Giriş Tarihi: 4.6.2018 07:36 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 07:54
Meteoroloji'den son dakika hava durumunu açıklaması! O güne dikkat...

İstanbul'da hafta sonu güneşli hava etkili oldu. Bazı bölgelerde etkili olsa da yurdun çoğu bölgesinde güneşli hava etkisini gösteriyordu. tarafından yayınlanan 5 günlük na göre ise salı günününden başlayarak yurdun büyük bir bölümü cumaya kadar sağanak yağışın etkisi altında olacak.

SICAKLIK EN YÜKSEK 28 DERECE

Meteoroloji hava durumu tahmin haritalarına göre pazartesi Marmara'nın batısında gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İstanbul bölgesinde hava kapalı olacak. Sıcaklık en yüksek 28 derece olarak ölçülecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege'nin iç bölgeleri ve İç Anadolu Bölgesi'nde güneşli hava görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gürü gürültülü yağış beklenirken Doğu Karadeniz Bölgesinde ise hava kapalı olacak.

SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Salı günü ise başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek.

Salı günü Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumunu açıklaması! O güne dikkat...
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