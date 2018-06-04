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'de kayıp genç kızın cesedi, sulama kanalında bulundu

'nin Kadirli ilçesinde, ailesinin 2 Haziran'da kayıp başvurusu yaptığı 'ın (21) cansız bedeni, terliğinin görüldüğü yerden 20 kilometre uzakta bir sulama kanalında bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 16:57 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 17:18
Osmaniye'de kayıp genç kızın cesedi, sulama kanalında bulundu

Kadirli'ye bağlı Çınar köyünde ailesi ile birlikte yaşayan 'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Köyde araştırma yapan jandarma ekipleri, 'ın son olarak köyün yakınlarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalının yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Genç kızın sulama kanalının kenarında terliğini bulan jandarma ekipleri, kanal içerisinde arama yapmak üzere Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı dalgıç polislerden yardım istedi. Sulama kanalının suyunun kesilmesinin ardından genç kızın cesedi, terliğinin bulunduğu yerden 20 kilometre uzakta, Kozan ilçesine bağlı Sıtır köyünde kanal içerisinde bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Meftune Oflaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de kayıp genç kızın cesedi, sulama kanalında bulundu
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