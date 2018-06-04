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Otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

'de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Ahmet Bildirici, hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 06:57 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 06:57
Otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaya olarak gezinti yapan Bildirici, yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Bildirici'ye çarpan ve plakası tespit edilemeyen araç olay yerinden uzaklaşırken, çevre sakinleri ve diğer sürücüler yaralı çocuğun yardımına koştu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bildirici, Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin, olay yerinden kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etmek amacıyla bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

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Otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
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