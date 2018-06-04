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i olacak? Bayramı ne zaman?

Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, bayram inin olacağını açıkladı. Milyonlarca kişinin beklediği, o tatil kaç gün olacak? Ramzan bayramı tatili ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 4.6.2018 19:25
Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

2018 yılı itibariyle planı yapan vatandaşlarımız nı merak etmeye başladı. ayına çok az bir zaman kanala tatilini iyi geçirmek isteyenler planlarını şimdiden yoluna koymaya çalışıyor. Hal böyle olunca Ramazan Bayramının tatil olacağı büyük merak konusu oluyor. Geçtiğimiz senelerde dokuz günlük bayram tatili yapanlar bu sene aynı tabloya karşılaşmayı bekliyor. Peki 2018 Ramazan Bayramında 9 gün resmi tatil olacak mı?

Son durumu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıkladı..

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Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?
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