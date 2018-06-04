Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman?

2018 yılı itibariyle tatil planı yapan vatandaşlarımız Ramazan Bayramını merak etmeye başladı. Ramazan ayına çok az bir zaman kanala tatilini iyi geçirmek isteyenler planlarını şimdiden yoluna koymaya çalışıyor. Hal böyle olunca Ramazan Bayramının kaç gün tatil olacağı büyük merak konusu oluyor. Geçtiğimiz senelerde dokuz günlük bayram tatili yapanlar bu sene aynı tabloya karşılaşmayı bekliyor. Peki 2018 Ramazan Bayramında 9 gün resmi tatil olacak mı?

Son durumu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıkladı..