Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Şehit Sevim son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sevim son yolculuğuna uğurlandı

'de 'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Süleyman Sevim, memleketi 'de son yolculuğuna uğurlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 14:45
Şehit Sevim son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Süleyman Sevim'in (25) bayrağa sarılı naaşı, helikopterle Ahi Stadyumu'na getirilerek burada karşılama töreni düzenlendi.

Cenaze, daha sonra merkez Cacabey Meydanı'na getirildi. Meydandaki cenaze törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Sevim'in naaşı, merkez Dedeli köyündeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları, Kırşehir Valisi İbranim Akın, Belediye Başkanı , Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yunus ve Altın Sevim çiftinin dört çocuğundan biri olan Süleyman Şahin'in sözleşmesinin bitmesine 2 ay kaldığı, Kırşehir'e dönünce nişan yapmayı planladığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Sevim son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN