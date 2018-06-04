Şile’de tekne battı: 1 ölü, 1 kayıp

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pop müziğinin yeni yıldız adayı Onur Can Özcan Şile'nin İmrenli koyu mevkisinde 4 arkadaşıyla birlikte açıldığı tekne alabora olunca denizde kayboldu. Tekneden denize düşen Recep Gülyıldırım (26) karaya çıkarılmasına rağmen kurtarılamazken Levent Sarı (30) Ulaş Sarı (23) Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarıldı. Özcan halen aranıyor. Öte yandan Riva'da denize giren Osman Top (19) kayboldu. Gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Balıkesir
'in Marmara Adası'nda da dalış yapan Fazlı Kadıoğlu'nun tüpünün hortumu teknenin pervanesine takıldı. Havasız kalan Kadıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.