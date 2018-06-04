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Soydukları eve gelip ev sahibine yalvardılar!

'de bir apartman dairesini soyan hırsızlar, bir süre sonra apartmanın önüne gelerek, ev sahibine, "bizden şikayetçi olma" diye yalvardı. O anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 06:25
Soydukları eve gelip ev sahibine yalvardılar!

Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa sokakta bir eve hırsızlık yapmak için apartmanın bahçe duvarından tırmanan, evden çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra hırsızlar, apartmanın önüne gelerek evinden eşyalarını çaldıkları kişiye, "bizden şikayetçi olma" diye yalvardı.

İstanbul'da güvenlik kamerasına yakalandıklarını anlayan hırsızlar "Bizden şikayetçi olma" diye yalvardı

EV SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

O anlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Ev sahibinin hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Soydukları eve gelip ev sahibine yalvardılar!
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