Soydukları eve gelip ev sahibine yalvardılar!

Kadıköy Koşuyolu Mahallesi İsmailpaşa sokakta bir eve hırsızlık yapmak için apartmanın bahçe duvarından tırmanan, evden çaldıkları eşyalarla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra hırsızlar, apartmanın önüne gelerek evinden eşyalarını çaldıkları kişiye, "bizden şikayetçi olma" diye yalvardı.

İstanbul'da güvenlik kamerasına yakalandıklarını anlayan hırsızlar "Bizden şikayetçi olma" diye yalvardı

EV SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

O anlar çevredeki güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Ev sahibinin hırsızlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.