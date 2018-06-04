Teknik arıza nedeniyle iki kez geri döndü

İstanbul Atatürk Havalimanı
'ndn kalkan Buraq Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak Trablus'un Mitiga Havalimanı'na gitmek üzere 72 yolcusuyla dün 05.55'te havalandı. Kısa süre sonra uçağın pilotu, geri dönmek için izin istedi. İnişine izin verilen uçak, kalkıştan yaklaşık 25 dakika sonra Atatürk Havalimanı'na teknik arıza
nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Bir süre sonra arızası giderilen uçak yeniden havalandı. Ancak yeniden arıza sinyali veren uçak 2'nci kalkıştan kısa süre sonra aynı arıza nedeniyle yeniden zorunlu indi. Bu kez uçaktan inmek istemeyen yolcular görevliler tarafından ikna edildi. Pilotlar ve yolcular pasaport işlemlerinin ardından kalacakları otele gönderildi. Uçak onarıma alınırken yolcuların bir gün gecikmeli olarak ülkelerine gönderileceği öğrenildi.