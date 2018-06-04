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'de yakalanan sürücü ne diyeceğini bilemedi

İstanbul Beşiktaş Etiler’de araçlarını çeviren Sivil Trafik ekipleri, tespit ettikleri sürücülere ve yolcularına ceza kesti. Denetimde ekiplerin durdurduğu bir aracın sürücüsü, UBER olmadığını söyleyince kapıyı açan polis, yolculara sürücüyü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Yolcuların tanıdıklarını belirtmesi üzerine polis bu kez sürücünün adını sordu. Ancak yolcular yolculuk yaptıkları aracın sürücüsünün ismini bilemeyince ceza kesildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2018 17:22 Güncelleme Tarihi: 4.6.2018 06:23
UBER'de yakalanan sürücü ne diyeceğini bilemedi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekiplerin araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Beşiktaş Etiler'de bir AVM'nin önünde uygulama yapan sivil trafik ekipleri, UBER aracı olduğunu tespit ettikleri sürücüleri durdurarak ceza kesti. Yapılan denetimde çok sayıda aracın sürücüsüne, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise, "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle 334 lira para ceza kesildi.

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UBER'de yakalanan sürücü ne diyeceğini bilemedi
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