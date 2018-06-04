UBER'de yakalanan sürücü ne diyeceğini bilemedi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekiplerin UBER araçlarına yönelik denetimleri devam ediyor. Beşiktaş Etiler'de bir AVM'nin önünde uygulama yapan sivil trafik ekipleri, UBER aracı olduğunu tespit ettikleri sürücüleri durdurarak ceza kesti. Yapılan denetimde çok sayıda aracın sürücüsüne, "İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşımak" gerekçesiyle 3 bin 8 lira, yolcularına ise, "Ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" gerekçesiyle 334 lira para ceza kesildi.