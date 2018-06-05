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17 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı, 20 kişi gözaltına alındı!

'nin Kandıra ilçesinde 17 yaşındaki kızın karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğu ortaya çıktı. Genç kıza da bulunduğu iddia edilen 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 09:27
17 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı, 20 kişi gözaltına alındı!

Edinilen bilgiye göre, Kandıra ilçesinde 17 yaşındaki E.A. karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda genç kızın hamile olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri E.A.'nın ifadesine başvurdu.

20'DEN FAZLA KİŞİ İSTİSMARDA BULUNDU

Genç kız, ifadesinde daha önceden kendisine 20'den fazla kişinin da bulunduğunu söyledi. Bu ifade üzerine harekete geçen ekipler, 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı. 17 yaşındaki genç kız ise devlet tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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17 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı, 20 kişi gözaltına alındı!
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