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3 yaşındaki çocuk, dördüncü kattan düştü!

'da, 4 katlı binanın en üst dairesinden park halindeki otomobilin üzerine düşen 3 yaşındaki  O. yaralandı. Kız çocuğunun düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 23:06 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 23:13
3 yaşındaki çocuk, dördüncü kattan düştü!

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi.

3 yaşındaki çocuk, dördüncü kattan otomobilin üzerine böyle düştü

4 KAT DÜŞTÜ

Mustafa ile Hatice O. çiftinin çocukları O., 4 katlı binanın en üst dairesinden park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

HAFİF YARALANDI

Yaralanan kız çocuğu, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Gülfidan O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kızın düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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3 yaşındaki çocuk, dördüncü kattan düştü!
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