Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Annesine yaptığı 'ölü şakası' tepki çekti

Annesine yaptığı 'ölü şakası' tepki çekti

'ın Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyünde Ali Acar, kefen giyip ölü taklidi yaparak köylülerle birlikte annesine şaka yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 16:50
Annesine yaptığı 'ölü şakası' tepki çekti

Annesi, Acar'ın başında ağıtlar yakarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki çekti. Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyünde oturan Ali Acar, köyülerle birlikte annesi Emine Acar'a şaka hazırladı. Köylüler tarafından kefenlenen Ali Acar, evin avlusuna yatırıldı. Bir süre sonra gelen anne Emine Acar'a, oğlunun öldüğü söylendi. Haberi alan Acar, oğlunun başına oturup ağıtlar yakmaya başladı. Köylüler de o anları, saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı.

GÖRÜNTÜYE TEPKİLER GELDİ

Yaşlı kadın ağlarken, bir kadının duvar kenarına oturduğu görüldü, kayda alan kişinin de kahkaha attığı fark edildi. Köylüler, çektikleri bu videoyu, sosyal paylaşım sitelerinden paylaştı. Görüntüleri izleyenler, bu ağır şakaya tepki gösterdi.

Annesine yaptığı şaka tepki çekti

Kadıköy'de restoranda iğrenç olay!
5 yaşındaki çocuğun katilinden kan donduran ifade

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesine yaptığı 'ölü şakası' tepki çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN