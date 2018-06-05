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‘Ben öldürmesem o öldürecekti’

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018
‘Ben öldürmesem o öldürecekti’
Antalya'da önceki eşinden boşanan ve iki çocuğu bulunan yaklaşık üç yıldır ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre eve alkollü gelen Cengiz Aydın ile genç kadın arasında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Nurcan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyerek polisten yardım istedi. Ancak odanın kapısını kıran Aydın, iddiaya göre genç kadını kablo ile boğmaya çalıştı. Bu sırada genç kadın elindeki bıçağı Cengiz Aydın'ın kalbine sapladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Aydın'a ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı. ardından Nurcan Saraç "Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" diyerek kendini savundu. Cinayet sırasında evde bulunan iki çocuk ise korumaya alındı.
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