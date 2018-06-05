‘Ben öldürmesem o öldürecekti’

Antalya
'da
önceki eşinden boşanan ve iki çocuğu bulunan Nurcan Saraç
yaklaşık üç yıldır Cengiz Aydın
ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre eve alkollü gelen Cengiz Aydın ile genç kadın arasında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Nurcan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyerek polisten yardım istedi. Ancak odanın kapısını kıran Aydın, iddiaya göre genç kadını kablo ile boğmaya çalıştı. Bu sırada genç kadın elindeki bıçağı Cengiz Aydın'ın kalbine sapladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Aydın'a ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan
adam kurtarılamadı. Cinayetin
ardından Nurcan Saraç "Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" diyerek kendini savundu. Cinayet sırasında evde bulunan iki çocuk ise korumaya alındı.