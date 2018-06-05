Bodrum'da 'Uber' sürücüsü sanılan kişiler ile taksiciler arasında arbede

Göltürkbükü Mahallesi'nden dün akşam saatlerinde VIP araçla yolcu alan, TÜRSAB üyesi ve taşıma belgesi olan 2 sürücü, mobil uygulama ile hizmet veren 'Uber' sürücüsü sanılıp, taksiciler tarafından durduruldu. VIP araç sürücüleri ile taksiciler arasında gerginlik çıktı. İlçedeki 4 ayrı duraktan gelen taksicilerin de katılımıyla gerginlik artarken, kısa süreli arbede yaşandı. Bölgeye polis ve jandarma sevk edildi. Araya giren güvenlik güçleri, gerginliği yatıştırdı. Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı da olay yerine gelip, taraflarla konuşarak, gerginliğin sona ermesini sağladı.

Tartışmaya katılan Torba Taksiciler Kooperatifi Başkanı Yasin Algın, "Amaç dışı ve yasalara uygun olmadan yapılan taşımalar gerçek esnafın ekmeğine mani oluyor. Bu kişileri sık sık uyardık; ancak dinlemiyorlar. Bu da yetmezmiş gibi Gölköy Taksi Durağı'nı basmaya gelmişler. Bodrum hoşgörü kenti. Burada ne esnafın ekmeğinin çalınmasına ne de kabadayılığa izin veririz" diye konuştu.



Gerginliğin yanlış anlamadan kaynaklandığını belirten turizm ve taşımacılık şirketi yetkilisi Can Şenkal da TÜRSAB'a bağlı yolcu taşıma işi yaptıklarını, araçlarının tamamının belgeli ve yasal olduğunu belirterek, "Müşterimizi aldığımız zaman bizi 'Uber' sanıyorlar ve suçluyorlar. Turizm bölgesinde bunların yaşanmasını doğru bulmuyoruz" dedi.



1 saat süren gerginliğin ardından Bodrumlu yaklaşık 30 taksici, şehir içinde 'Uber' uygulamasını protesto için bir süre şehir turu attıktan sonra dağıldı.

