Bolu'da yıldırım düştü: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Karacakaya Mahallesi Beyçayırı mevkisinde komşuları ile hayvan otlatan Mehmet Güçlü (69), yıldırım düşmesi üzerine yere yığıldı.

Durumu gören komşuları Fatma Karaca ile İsmail Eraslan sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güçlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güçlü'nün cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İsmail Eraslan, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yıldırım düştüğü esnada şiddetli yağmur yağdığını belirterek, "Çok yağmur yağıyordu. Hayvanları otlatırken gök gürledi. Yıldırımların düştüğü anda Mehmet ağabeyi koşarken gördük, aniden yere yığıldı. Biz de ne olduğunu anlayamadık." ifadesini kullandı.