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müzisyenin cesedi bulundu

İstanbul Şile’de alabora olan tekneden düşerek kaybolan 21 yaşındaki müzisyen ’ın cansız bedenine ulaşıldı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018
Genç müzisyenin cesedi bulundu
Şile İmrenli Koyu'ndan pazar günü 5 kişiyle denize açılan tekne, kıyıdan 300 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Teknedeki Hasan Ekşi (23), (26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı. Baygın olan Recep Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Gülyıldırım kurtarılamadı. Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği şarkıcı 'a (21) ise uzun süre ulaşılamadı. Jandarma, ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı. müzisyenin cansız bedeni dün bulundu. Besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan'ın YouTube'da yayımladığı videoları bugüne dek 68 milyon kez tıklandı. Son dönemde genç dinleyiciler arasında popüler bir isim olan Özcan'ın, "Yaramızda Kalsın" ve "Yalnızlığın Ezgisi" gibi şarkıları büyük ilgi görüyor.
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Genç müzisyenin cesedi bulundu
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