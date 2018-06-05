Genç müzisyenin cesedi bulundu

Şile İmrenli Koyu'ndan pazar günü 5 kişiyle denize açılan tekne, kıyıdan 300 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Teknedeki Hasan Ekşi (23), Recep Gülyıldırım
(26), Levent Sarı (30) ve Ulaş Sarı (23) yüzerek kıyıya çıktı. Baygın olan Recep Gülyıldırım'a ilk müdahale kıyıda yapıldı. Gülyıldırım kurtarılamadı. Arkadaşlarının teknede olduğunu belirttiği şarkıcı Onur Can Özcan
'a (21) ise uzun süre ulaşılamadı. Jandarma, Sahil Güvenlik
ve Kıyı Emniyeti ekipleri, Özcan'ın bulunması için çalışma başlattı. Genç
müzisyenin cansız bedeni dün bulundu. Besteci, solist ve söz yazarı Onur Can Özcan'ın YouTube'da yayımladığı videoları bugüne dek 68 milyon kez tıklandı. Son dönemde genç dinleyiciler arasında popüler bir isim olan Özcan'ın, "Yaramızda Kalsın" ve "Yalnızlığın Ezgisi" gibi şarkıları büyük ilgi görüyor.