Kerim Oal: Dünyaya karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz

162 yıldır ülke ve topluma katkı sağlamak için çalışan Siemens Türkiye
, faaliyetlerini sürdürülebilirlik prensibi üzerinde temellendirerek ulusal ve uluslararası çevre hedeflerine katkı sağlıyor. Gelirinin yüzde 40'ını çevre dostu ürün portföyünden elde eden Siemens, Türkiye'nin CO2 emisyonunun yılda 7.7 milyon ton, yani yüzde 1.7 oranında azalmasına katkıda bulunuyor. Bu miktar 3.3 milyon otomobilin ürettiği emisyona eşdeğer. Bu portföyde rüzgar türbinlerinden enerji
yönetimi çözümlerine kadar, dijitalizasyon odağıyla sunulan pek çok ürün ve hizmet yer alıyor. Siemens Türkiye, kendi operasyonlarında da çevresel sürdürülebilirliğe büyük önem veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını dolduracağı 2023'te karbonnötr bir şirket olmayı hedefleyen şirketin Gebze'deki Entegre Üretim Tesisleri, Türkiye'nin ilk yeşil bina sertifikasına (LEED Gold) sahip. İzmir-Seferihisar'da 5.000 ağaçlık 160. Yıl Siemens Hatıra Ormanı da oluşturan Siemens Türkiye, çevre odaklı sosyal sorumluluk projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Dijital dönüşüm için Siemens Türkiye Dijital Fabrika ve Proses Endüstrileri ve Sürücüler Divizyonları Yöneticisi Kerim Oal, "Siemens olarak dünyamıza karşı sorumluluğumuzun farkındayız ve bu sorumluluğumuzu yaşama yenilikçi zeka katan uygulamalarımızla yerine getiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her alanda çevreye duyarlı çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Dijital teknolojilerle desteklediğimiz enerji verimliliği projelerimizi, enerji kayıplarını azaltan yazılım ve ürünlerimizle hayata geçiriyoruz" dedi.