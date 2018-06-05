Kocaeli'deki iğrenç olayda flaş gelişme!

Kocaeli'nin Kandıra'da, E.A. karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Hastanede yapılan kontrolde E.A.'nın hamile olduğunun belirlenmesi üzerine doktorlar, kızın yaşının küçük olması nedeniyle güvenlik güçlerine haber verdi. E.A. ifadesinde, Kandıra'da bir tatil beldesinde 2 kişi ile birlikte içki içtiğini, sarhoş olması nedeniyle hangisi ile birlikte olduğunu hatırlamadığını söyledi.

İKİ KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

E.A.'nın ifadesi doğrultusunda 'küçük yaştaki kıza cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla 2 kişinin ifadesi alındı.



E.A.'nın koruma altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.