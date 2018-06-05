Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Bugünden itibaren başlıyor... İşte hava durumu

Meteorolojinin son dakika olarak geçtiği habere göre; İstanbul, Ankara ve İzmir için uyarılarının yanında diğer kentlerimizde de yağış uyarısı verdi.

BUGÜN SAĞANAK YAĞIŞ VAR



Bugün başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek.







Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.



İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.



SALI







ÇARŞAMBA







PERŞEMBE







CUMA



