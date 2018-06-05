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'den son dakika tahmini! Bugünden itibaren başlıyor... İşte hava durumu

'den milyonları ilgilendiren uyarısı geldi. Tam sıcak hava geldi derken sağanak yağış başladı ve bu hafta böyle olacak. Yurdun büyük bir kesimi bugün sağanak yağışa teslim olacak. 'da hafta sonu çok güneşli geçti. Yurdun büyük bir kısmı da güneşliydi. Son gelen bilgilere göre cumaya kadar yurdun büyük bir bölümü sağanak yağış etkisinde olacak. İşte yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' sorularının cevabı...

Giriş Tarihi: 5.6.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 07:05
Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Bugünden itibaren başlıyor... İşte hava durumu

nin son dakika olarak geçtiği habere göre; , Ankara ve İzmir için uyarılarının yanında diğer kentlerimizde de yağış uyarısı verdi.

BUGÜN SAĞANAK YAĞIŞ VAR

Bugün başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkisini gösterecek.



Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi kapalı, Karadeniz'in orta kesimleri güneşli olacak.

SALI



ÇARŞAMBA



PERŞEMBE



CUMA

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini! Bugünden itibaren başlıyor... İşte hava durumu
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