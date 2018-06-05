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Müşterileri devamlı veresiye teklif edince, çareyi bu yöntemde buldu

'te bir kahveci müşterilerinin çaylarını içtikten sonra 'beğenmedik' diyerek çay parası ödememesine karşın çareyi dükkanının kapısına yazdığı notta buldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 12:32
Müşterileri devamlı veresiye teklif edince, çareyi bu yöntemde buldu

merkez Küplü Köyü'nde faaliyet gösteren bir kahve sahibi, müşterilerin hem çayı beğenmemesi hem de beğenmelerine rağmen para vermemesi sonucu çareyi kahvenin giriş kapısına yazdığı iki ayrı notta buldu. Büyük bir kartona "Heeeey çakallar cebinizde akrep mi var? Çay içiyorsunuz niye çay parası vermiyorsunuz? Sonra hesaba itiraz ediyorsunuz. Biraz insaf" ve "Hem çayıma laf ediyorsunuz hem 30 bardak çay içiyorsunuz. Hem de 1 kuruş para vermiyorsunuz. Çay olmuş 30 TL. Borç olmuş.... Sizce bu hizmetin karşılığı bu mudur" yazdı. Bu yazıyı okuyan müşteriler ise; artık veresiye teklif etmekten utanırken, bu iş kahvecinin yüzünü güldürdü.

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Müşterileri devamlı veresiye teklif edince, çareyi bu yöntemde buldu
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