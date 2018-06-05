Sahur vakti sevgili dehşeti

İzmir
'de
kız arkadaşı Merve Yün ile kavgalı olan 19 yaşındaki Yusuf Can Özalp sahur vakti sevgilisinin evini bastı. Kapıyı açan kız arkadaşının annesi Fadim Yün'ü göğsünden bıçaklayarak öldürdü, babası Fahri Yün'ü de ağır yaraladı. Cinayetin
ardından kaçan zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısının ifadesinde, "Evlenmeyi düşünüyorduk. Ancak kız arkadaşımla aramız açıktı. Telefonlarıma cevap vermiyordu. Bu nedenle özür dilemek için evine gittim. Annesi 'Kızımı neden üzdün' diyerek bana tokat attı. Babası da yumruk atınca yere yığıldım. Yerde bulduğum bıçakla saldırdım" dediği öğrenildi. Torbalı Adliyesi'ne sevk edilen
zanlı, tutuklandı.