Turistin Ali Cengiz oyunu kamera görüntüleriyle ortaya çıktı!

Edinilen bilgiye göre olay dün sabah saat 09.15 sırasında Kontaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, İngiliz 28 yaşındaki erkek turist Craig M., bir hafta önce tek başına otele yerleşti.

Dün sabah saatlerinde odasından sırtında çantası ile çıkan Craig M., elindeki pasaportunu otelin çıkış kapısının sağındaki duvar dibine bıraktı. Bir süre burada bekleyen Craig M., pasaportun hemen bulunmaması için ayağıyla da ileri itti. İlk planını başarıyla gerçekleştiren Craig M., bıraktığı pasaportun otel görevlilerinden birinin alması için yakın bir noktada beklemeye başladı. Pasaportun güvenlik görevlilerinin eline geçmesiyle odasına geçen Craig M. resepsiyondan beklediği telefonun gelmesiyle pasaportunun yanında kasadaki 4 bin 500 paund'unun (26 bin lira) çalındığını da söyledi. Güvenlik kameralarını hesaba katmayan Craig M., planının boşa çıkmasıyla büyük şok yaşadı. Otelden sigorta parası almayı hesap eden Craig M., planının suya düşmesiyle bu kez otel hakkında dava açtı.

"TURİSTİN PLANI BOŞA ÇIKTI"

Otelin güvenlik müdürü Abdullah Düzgün, bugüne kadar yaşadıkları en ilginç olayın bu hırsızlık oyunu olduğunu dile getirdi.

Güvenlik görevlisinin otel bahçesinde bulduğu pasaportu resepsiyona teslim etmesiyle olayın başladığını aktaran Düzgün, "Resepsiyondan müşteriye pasaportunun lobide olduğunu ve gelip alması söylendi. Misafir, pasaportunun ve kasadaki 4 bin 500 pound parasının kaybolduğunu söylüyor. Bu açıklama üzerine otel yönetimi ve güvenlik arkadaşlarla birlikte oda içinde bir inceleme yaptık, misafirin bilgilerini aldık. Misafir kendini haklı çıkartacak şekilde bilgiler verdi" dedi.

"SİGORTADAN PARA ALACAĞINI İTİRAF ETTİ"

4 bin 500 poundun yüksek bir meblağ olduğu ve hırsızlık olabileceği şüphesiyle polise haber verdiklerini dile getiren Abdullah Düzgün, "Güvenlik kameralarından pasaportun nerede bulunduğuna dair geriye dönük inceme yaptık. Pasaportu misafirin otel çıkışının sağ tarafındaki duvar dibine atıp, böyle bir ortam hazırladığının tespitini yaptık. Hırsızlık süsü vererek, sigortadan para alacağını itiraf etti. Polisler geldiği zaman da pasaportu ve parasının alındığını söyledi. Polis, misafire kamera kayıtlarından pasaportu kendisinin attığının görüldüğünü söylemesi üzerine turist geri adım attı ve parasının kalmaması nedeniyle sigortada para almak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Parayı alabilirse diş tedavisinde kullanacağını anlattı. Biz yine de oteli küçük düşürmesinden dolayı polis merkezine şikayette bulunduk, kendisinin de otelden çıkışını verdik" ifadelerine yer verdi.

"MARKAMIZI ZEDELEMEK İSTEDİLER"

Planlı bir hırsızlık olayının ilk defa başlarına geldiğini kaydeden Düzgün, hukuki boyutta konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Otel Genel Müdürü Fatih Caner ise, turizm sektöründe bu tür ve benzeri olayları çok sık yaşadıklarını belirterek, art niyetli misafirlerin planlarının boşa çıkarıldığını bildirdi.

Craig M. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan otelin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, misafirin otelden dışarı çıkması, pasaportunu yere atması ve ayağıyla itmesi, uzun süre orada beklemesi yansıdı. Pasaportu bir otel çalışanının bulup güvenlik görevlisine teslim etmesi de kameralarca kaydedildi.