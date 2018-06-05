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Türk bayrağını alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı

’da Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin önünde asılı bulunan Türk bayrağını yoldan geçerken alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 5.6.2018 11:15
Türk bayrağını alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi İnönü mahallesinde bir iş yerinin önündeki ağaçları korumak için oluşturulan kafesin üzerine asılan Türk bayrağı kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bulunduğu yerden sökülerek yere atıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, durumu öğrenen mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şahsın kimliğini tespit ederken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

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Türk bayrağını alıp yere atan şahıs güvenlik kameralarına yansıdı
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