Üç dağcı 13 saat sonra kurtarıldı

Niğde
Çamardı'da bulunan 3 bin 750 metre yüksekliğindeki Demirkazık Dağı
'nın zirvesine tırmanan İstanbul ve Kocaeli Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri İkra Tülek, Sercan Eren ve Hazar Altıntaş, önceki gün inişe geçti. Ancak 3 bin 500 metredeki Pek Kulvarı'na indiklerinde yoğun sis nedeniyle mahsur kaldılar.
HELİKOPTER HAVALANDI
Bunun üzerine saat 19.00 sıralarında jandarmayı arayan dağcılar, mahsur kaldıklarını bildirerek yardım istedi. AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri bölgeye doğru hareket ederken, Konya'dan da bir askeri helikopter havalandı. Gece bölgeye inmeye çalışan helikopter, yoğun sis nedeniyle başarılı olamayınca geri döndü.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
Sabah tekrar sivri kayalıkların bulunduğu bölgeye giden askeri helikopter, geceyi dağda geçiren dağcıları alarak, saat 08.00 sıralarında, Çamardı Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayak Evi'ne getirdi. Dağcılar, yardım istedikten 13 saat sonra hazır bekletilen ambulanslarda ön sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.