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‘Umut’ sınav sorusu oldu Umut ismi verilen Rus uyruklu kimliği meçhul gence 10 yıl bakan Gülsüm Kabadayı, LGS’nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde soru konusu oldu