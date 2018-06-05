‘Umut’ sınav sorusu oldu

Antalya
'da trafik kazası sonucu felç olan, kamuoyunun "Umut" adıyla tanıdığı Rus uyruklu olduğu sanılan kimliği meçhul gence 10 yıl boyunca bakan Gülsüm Kabadayı'nın fedakarlığı, hafta sonu gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı'ndaki (LGS) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde soru konusu oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı
'nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan, 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınavda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde Kabadayı ile Umut'un hikâyesi soru olarak öğrencilere yöneltildi.
Kabadayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda soruyu yayımlayarak, "Milyonlarca öğrencimizin girdiği LGS sınavı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sınavında çıkan soru. Ne mutlu bana. Allah rızası için ve insanlık için yaptığım iyiliğin evlatlarımıza aşılanması..." ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabı aracılığıyla "Gururlu hissediyor" şeklinde durum paylaşımında bulunan Kabadayı ayrıca şu mesajı yazdı: "LGS sınavında sorulan soru üzerine bugün çok mesaj geldi ve telefon ile arandım. Herkese teşekkür ederim. Bana bu onuru yaşatan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ederim."
İŞTE O SORU
"Geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan ve Rus olduğu tahmin edilen felçli gence, Gülsüm Kabadayı adlı bir vatandaş sahip çıktı. Bu sahipsiz gencin ölümüne kadar geçen yaklaşık on yıllık sürede bakımını üstlendi. Gülsüm Kabadayı, çıktığı bir televizyon programında Rus muhabirin 'Bu gencin bakımı için gerekli gücü nereden alıyorsunuz?' sorusuna 'Allah'ımdan, devletimden, doktorlarımdan ve Türk annelerinden.' diyerek cevap verdi. Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
a) Yardımlaşma, fedakarlık içeren bir davranıştır.
b) Allah inancı, iyilik duygusunu güçlendirir.
c) İyilik yapmak için zengin olmak gerekir.
d) İnsanlar başkalarının yardımına ihtiyaç duyar."
Yayımlanan cevap anahtarında sorunun doğru cevabının "C" şıkkı olduğu duyuruldu.