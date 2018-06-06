5 şehir, 5 cinayet, 5 ölü

Antalya
Serik'te önceki akşam 19.30 sıralarında birlikte alkol alan Çetin Uras (63), M.Ç. ve Moldova uyruklu A.B. adlı kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Çetin Uras, kalbinden bıçaklandı. A.B.'nin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan
Uras hayatını kaybetti. Uras'ın birlikte alkol aldığı M.Ç. (74) ve Moldovalı A.B., ifadelerinde birbirlerini suçladı. İstanbul
Tuzla'da da elektronik malzeme dükkânı işleten Orhan Çelik ve eşi Şehriban Bakırlı, yanında çalışan Gürcistan uyruklu Giorgi ve Ganga Tsıtslashvili adlı kardeşler tarafından bağlanarak darp edildi. Saldırganlardan biri çiftin lise öğrencisi oğulları L.S. tarafından başına saksıyla vurularak etkisiz hale getirildi. Mahallelinin yardımıyla Giorgi Tsıtslashvili yakalanırken kardeşi kaçtı. Orhan Çelik'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Gaziantep
'te de kuzen oldukları öğrenilen 49 yaşındaki Ahmet Kuru ile Şıh Mehmet K. arasında tartışma çıktı. Kıraathanede silahını çeken Şıh Mehmet K., Ahmet Kuru'yu kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Kars
'ın Kağızman ilçesinde ise iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Mehmet A. (24) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Manisa
'da da yol verme kavgasında Yasin Sağlam kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından vurularak öldürüldü. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.