Adacıkta mahsur kalan 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddetti

ANTALYA'DA İLGİNÇ OLAY!

Manavgat Şelalesi'ne dün akşam gezmeye giden 2'si kadın 4 kişi, Manavgat ve Oymapınar barajlarının su tutması nedeniyle yapılan kesinti sonrası Manavgat Irmağı'nda ortaya çıkan adacığa geçti. Barajlardan yeniden su salınması üzerine ırmakta seviyenin yükseldiği fark edemeyen kimliği öğrenilemeyen 4 kişi mahsur kaldı.

Çevredekilerden yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bot ve halatlarla olay yerine geldi. Ekipler kurtarma çalışması yapmaya hazırlanırken, gazetecilerin de geldiğini gören 4 kişi kurtarılmayı reddetti. Gazetecilere küfür ve hakaret eden kişiler barajlardan suyun kesilmesini istedi. İtfaiye görevlilerinin ikna edemediği kişiler, suyun kesilmesinin ardından yürüyerek ırmağın diğer yakasından çıkarak gözden kayboldu.