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mahsur kalan 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde girdikleri Manavgat Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişi, gazetecilerin geldiğini görünce kurtarılmayı reddetti. Suyun kesilmesi sonrası 2'si kadın 4 kişi, karşı kıyıdan çıkıp uzaklaştı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 12:57
Adacıkta mahsur kalan 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddetti

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Manavgat Şelalesi'ne dün akşam gezmeye giden 2'si kadın 4 kişi, Manavgat ve Oymapınar barajlarının su tutması nedeniyle yapılan kesinti sonrası Manavgat Irmağı'nda ortaya çıkan adacığa geçti. Barajlardan yeniden su salınması üzerine ırmakta seviyenin yükseldiği fark edemeyen kimliği öğrenilemeyen 4 kişi mahsur kaldı.

Çevredekilerden yardım isteyen 4 kişinin kurtarılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bot ve halatlarla olay yerine geldi. Ekipler kurtarma çalışması yapmaya hazırlanırken, gazetecilerin de geldiğini gören 4 kişi kurtarılmayı reddetti. Gazetecilere küfür ve hakaret eden kişiler barajlardan suyun kesilmesini istedi. İtfaiye görevlilerinin ikna edemediği kişiler, suyun kesilmesinin ardından yürüyerek ırmağın diğer yakasından çıkarak gözden kayboldu.

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Adacıkta mahsur kalan 4 kişi, gazetecileri görünce kurtarılmayı reddetti
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