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Cezaevinden izinli çıktılar mazot çaldılar

'de meydana gelen olayında yakalanan iki kişinin cezaevinden izinli çıktıkları tespit edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 16:14
Cezaevinden izinli çıktılar mazot çaldılar

Edinilen bilgiye göre İncesu ilçesine bağlı Semer Kent Mahallesi Organize Sanayi mevkiinde bir firmaya ait iş makinelerinin yakıt deposundan 60 litre mazot çalındı. Konuyla ilgili olarak jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Bünyan Açık Cezaevinden izinli çıktıkları belirlenen H.Ç. ve A.H., yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların Kocasinan ilçesine bağlı Beydeğirmeni Mahallesindeki bir inşaat şantiyesinden 800 litre mazot çalınması olayının da failleri olduğu belirlendi. Zanlılar haklarında yapılan işlemin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce 'Adli Kontrol Kararı' verilerek serbest bırakıldı.

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Cezaevinden izinli çıktılar mazot çaldılar
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