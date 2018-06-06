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Cinayete teşebbüs gibi...Polisten kaçan şüpheliler motosikletliye böyle çarptı

Beylikdüzü'nde otomobille polisten kaçan şüpheliler bir motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralanırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 14:49 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 15:07
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Olay Marmara Mahallesi, İhlas Caddesi üzerinde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçmaya başlayan şüpheliler dehşet saçtı. Şüpheliler önlerine çıkan bir aracı sollamak istedi. Hızla giden otomobil, bu sırada Onur Sekizkardeş'in kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Onur Sekizkardeş havaya savrularak metrelerce sürüklendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın şiddetiyle yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Cinayete teşebbüs gibi...Polisten kaçan şüpheliler motosikletliye böyle çarptı
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