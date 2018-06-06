Çocuk parkında pitbull dehşeti

Tekirdağ
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Kapaklı ilçesinde parkta oyun oynayan 12 yaşındaki İdil B.'ye sahipsiz dolaşan pitbull cinsi bir köpek saldırdı. İdil'in ailesi ve çevredekiler duruma hemen müdahale etti. İdil güçlükle köpeğin saldırısından kurtarıldı. Burada çevredeki diğer kişilere de saldırmaya çalışan pitbull ardından uzaklaştı. Pitbull saldırısı sonrası yüzünün şakak kısmından yaralanan ve kanlar içinde kalan talihsiz kız, ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Yüzünde derin ısırık izi oluşan İdil'e 52 dikiş atıldı. Taburcu olan küçük kızın babası B.B., "Kendini bilmez densiz birinin beslediği pitbull cinsi köpek kızıma çocuk parkında 15 çocuğun olduğu yerde vahşice saldırarak öldürmeye çalışmış. Allah'ım kızımı bize bağışladığı için şükürler olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Bu köpeğin beslenmesi yasak. Çevrenizde besleyen birini gördüğünüzde şikâyet etmelisiniz. Bugün benim kızımın başına gelen başka çocuğun başına gelmesin" dedi. Fırat KESKİNKILIÇ
/ SABAH