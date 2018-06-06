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'da otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde bulunan kulaklıkta gizlenmiş şekilde ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 09:36
Isparta'da otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı

'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu, kulaklığın içerisine gizlediği eroin maddesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kentte kullanımı ve ticaretini engellemek adına çalışan Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsleri üzerinde çalışma başlattı.

OTOBÜS KULAKLIĞINA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU

Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kontroller yapan narkotik polisAntalyalya'dan Isparta'ya gelen otobüsteki H.A.'yı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan kontroller sonucu, H.A.'nın kullandığı otobüs kulaklığı içerisine gizlenmiş şekilde 2.59 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Şüpheliyi gözaltına alan emniyet ekiplerinin H.A.'ya ' bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yaptıkları öğrenildi.

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Isparta'da otobüsteki yolcunun kulaklığından eroin çıktı
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