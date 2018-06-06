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Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı

'nın Fethiye İlçesinde çıktıkları doğa yürüyüşünde yaklaşık 40 metre kayalıklardan düşen kişi ve UMKE ekipleri tarafından 6 saate kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2018 07:44 Güncelleme Tarihi: 6.6.2018 07:45
Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı
Edinilen bilgilere göre; Kayaköy Mahallesinde yaşayan 36 yaşındaki Onur Karadayı, öğlen saatlerinde Af Kule Manastırına yürümeye başladı. Doğa yürüyüşü sırasında Karadayı yaklaşık 40 metre metrelik kayalıklardan aşağı yuvarlandı. Düştüğü yerde acı içerisinde hareketsiz kalan Karadayı cep telefonu ile önce arkadaşını ardında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Karadayı'nın bulunduğu bölgedeki şartların zorlu olması nedeniyle Jandarma, ve UMKE sevk edildi. Ekipler uzun süren zorlu çalışmanın ardından Karadayı'ya iple kurtarma istasyonu kurarak ulaştı. Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından Karadayı bulunduğu yerden çıkartıldı. Sedyeye alına karadayı yaklaşık bir kilometre taşınarak bekleyen ambulansa alındı. Ambulans'ta yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Karadayı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AKUT ekip lideri , yaptığı açıklamada, yaralının düştüğü yerin yaklaşık 40 metrelik kayalık bir alan olduğunu söyledi. Operasyona 10 kişilik ekiple çıktık. Olayın yaşandığı yere iple kurtarma istasyonu kurarak yaralıyı yukarı taşıdık. Yaklaşık 6 saat süren operasyonun sonunda yaralıyı ambulansa ulaştırdık." dedi.
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Kayalıklardan düşen kişi 6 saat sonra kurtarıldı
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