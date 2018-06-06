Küçük Nil’e büyük ödül

İstanbul
'da katıldığı satranç müsabakasında yaptığı kural dışı hamlenin rakibi ve hakemler tarafından fark edilmemesine rağmen hakemleri uyaran 8 yaşındaki Nil Çokgezen'in bu davranışı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nce "Centilmenlik Ödülü"ne layık görüldü. 23-24 Aralık 2017'deki İstanbul Küçükler Satranç İl Birinciliği karşılaşmalarında büyük takdir toplayan Nihat Erim İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencisi Nil, "Oyunda yanlış bir hamle yaptım. Arkadaşım görmedi. Hakemler de görmedi. Sonra yanlış hamle yaptığımı fark ettim. Bir hamleyle kazanabilirdim. Ama böyle kazanmak istemedim" dedi.